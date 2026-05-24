Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda örgüt adına yardım ve bağış topladığı belirlenen Ö.E., Ş.D., R.D. ve H.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
