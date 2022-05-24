GAZİANTEP'TE, 'BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞTAYI' DÜZENLENDİ - Haberler

GAZİANTEP'te İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2024 ile 2028 yıllarını kapsayacak olan yeni dönem bölge planı hazırlıkları çerçevesinde 'Bölge Kalkınma Çalıştayı' düzenledi.

Özel bir restoranda gerçekleştirilen programa İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'dan çok sayıda davetli katıldı. Gün boyu devam edecek olan çalıştay kapsamında bölgenin gelecek 4 yıl için ekonomi, sanayi, turizm, tarım ve teknoloji gibi birçok konuda planlanması ele alınacak.

'AJANSIN YATIRIM HACMİ 1.5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI'

Çalıştay öncesi katılımcılara seslenen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, ajansın yatırımlarla bölgeye vizyon kattığını ifade ederek, yatırımların hacminin yaklaşık 1,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Akyılmaz, 4 yıllık yeni kalkınma programını hazırlamak için bu çalıştayı düzenlediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

'Yatırımların öncüsü olarak bölgeye vizyon katıyoruz. Ajansın kurulduğu günden bu yana önemli projeleri hayata geçirdik.Bugüne kadar yürütülen bin 100 projeyle ile bölgeye yaklaşık 1.5 milyar TL yatırım yapılmasını sağladık. Eğitimden sağlığa, sağlıktan turizme, turizmden enerjiye, enerjiden tarıma kadar birçok alanda yatırım yapılıyor. Yatırımların öncüsü olarak bölgemize vizyon kattık. Bundan sonraki dönemde de yine gündemimizdeki konular dünyanın da gelişme ekseni olarak gördüğü yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm imalat sanayinin dönüşümü, yeşil mutabakat iklim değişikliği ve entegre kaynak verimliliği konularında bölgemizi kalkındıracak çok önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Nizip'te hayata geçirdiğimiz 5 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla bölgenin tarımsal kalkınmasını hedefledik. Yine Tarım Okuluyla, Lisanslı Antep fıstığı deposuyla, Gaziantep Üniversitesi'nde kurulan ilaç üretimi tesisiyle, OSB içinde kurulan Mesleki Eğitim Merkezi ile ayakkabı test merkeziyle birçok yatırımı hayata geçirdik. İnşallah bu yatırımların devamı ikinci dönemde artarak sürecek. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlama, kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirme ve bölgemizin Türkiye'deki diğer 25 bölgeyle rekabet etme kapasitesini artırmaya yönelik projelerimiz sürecek.'

Konuşmaların ardından hazırlanan kalkınma programına ilişkin sunum yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel