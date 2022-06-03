Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı - Haberler

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Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen bezelyenin hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen bezelyenin hasadına başlandı.

Erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, ürünlerini toplayarak ülkenin dört bir yanındaki pazarlara hasadını gerçekleştirdikleri bezelyeleri gönderiyor.

Bezelye hasadına katılan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede yaklaşık 3 bin dönüm alanda ekilişi yapılan bezelyenin hasadına başlandığını belirtti.

Köse, Tarım ve Orman İslahiye ilçe Müdürlüğü çalışmaları sonucunda ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla yapılan çalışmalar sonrası ilçenin Yeniköy, Şahmaran, Karapınar, Ağalarobası, Ortaklı, Çolaklar, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Kalaycık, Telli ve Hanağzı kırsal mahallelerinde çiftçilerin bezelye üretimine başladığını kaydetti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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