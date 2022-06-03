Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen bezelyenin hasadına başlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen bezelyenin hasadına başlandı. Erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, ürünlerini toplayarak ülkenin dört bir yanındaki pazarlara hasadını gerçekleştirdikleri bezelyeleri gönderiyor. Bezelye hasadına katılan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede yaklaşık 3 bin dönüm alanda ekilişi yapılan bezelyenin hasadına başlandığını belirtti. Köse, Tarım ve Orman İslahiye ilçe Müdürlüğü çalışmaları sonucunda ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla yapılan çalışmalar sonrası ilçenin Yeniköy, Şahmaran, Karapınar, Ağalarobası, Ortaklı, Çolaklar, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Kalaycık, Telli ve Hanağzı kırsal mahallelerinde çiftçilerin bezelye üretimine başladığını kaydetti. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.