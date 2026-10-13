Gaziantep İslahiye'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep İslahiye'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S'nin adresi belirlendi.
İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA