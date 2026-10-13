Haberler

Gaziantep İslahiye'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S'nin adresi belirlendi.

İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Sarayda hayatın da kuralları var! İşte kraliyet ailesinin uyması gereken gelenekleri

Taç var, özgürlük sınırlı! İşte sarayın az bilinen kuralları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi

Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Eğlenmek için bindiği hız treni sonu oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!