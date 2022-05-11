Gazze'de gazeteciler, İsrail güçlerince öldürülen Ebu Akile'yi andı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için anma töreni düzenledi.

Filistin İslami Radyo ve Televizyon Birliği, İsrail'in 2021 yılının mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan Al Jazeera'nin eski binası önünde Ebu Akile'yi anma etkinliği gerçekleştirdi.

Ebu Akile'nin fotoğraflarının yanı sıra olayı kınayan ve İsrail'den hesap sorulmasını isteyen pankartlar taşıyan gazeteciler, mumlar yakarak Ebu Akile'yi andı.

Filistin Medya Forumu Direktörü Muhammed Yasin, "Gazeteciliğin önemli isimlerinden birini kaybettiğimiz bu üzücü günde, yaşanan vahşet ve hor görme karşısında şok olduk." dedi.

Yasin, "Uluslararası örgütler, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Arap Gazeteciler Genel Birliği ne zaman insan hakları, basın özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma özgürlüğü ilkelerini dile getirecek?" şeklinde konuştu.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Katar merkezli Aljazeera kanalından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.