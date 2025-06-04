Gazeteci Gökhan Özbek 41 Yaşında Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Gazeteci Gökhan Özbek 41 yaşında beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Özbek, sosyal medya platformu X'te haber paylaşımları yapan 23 Derece'nin de sahibiydi. Özbek'in vefatına ilişkin 23 Derece'nin hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 23 Derece'nin kurucusu, emekçisi değerli gazeteci Gökhan Özbek, bugün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özbek için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bulut, "Beyin kanaması sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Gökhan Özbek'e, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.