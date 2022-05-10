Furkan Vakfı üyeleri, Alpaslan Kuytul'un tutuklanmasını protesto etti

Furkan Vakfı üyeleri, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklanmasını protesto etti. Furkan Vakfı üyeleri, Kuytul'un evinin önüne gelip slogan ve alkışlarla tutuklamayı protesto etti.

EŞİ SEMRA KUYTUL: ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN!

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin Adana'dan Ağrı Patnos L Tipi Cezaevine nakledildiğini söyleyerek "Alparslan Hocam'dan nasıl intikam alacaklarını şaşırmışlar! Sudan bahane ile hapis cezası yetmiyormuş gibi onu bir de Ağrı-Patnos'a sürgün etmişler.. Aynı sözü söylemeye devam ediyorum; elinizden geleni ardınıza koymayın! Sabredeceğiz, mücadele edeceğiz" dedi.

AĞRI'YA SEVK EDİLDİ

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, gün boyunca karakolda süren işlemlerinin ardından akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi. Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderilen Kuytul, bugün Ağrı'daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.