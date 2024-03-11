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Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti

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Fransız gazetesi Liberation, yayınladığı "Gazze'de Ramazan" isimli küstah karikatürle, Gazze'de İsrail işgali nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Filistinlilerle dalga geçti.

Fransa'nın sol eğilimli gazetelerinden Liberation'un, İsrail'in aylardır ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Müslümanların kutsal ayı ramazanı konu edindiği ırkçı karikatürü tepki çekti.

Corinne Rey tarafından Liberation gazetesi için çizilen karikatürde, insani dramın yaşandığı Gazze'de ramazan ayının nasıl başladığı ele alındı.

Fransız gazetesi Liberation, skandal karikatüründe Gazzelilerle dalga geçtiCorinne Rey

İNSANLIK DRAMININ YAŞANDIĞI GAZZE'DEKİ DURUMLA DALGA GEÇTİ

"Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde bir kadının, onun yanında dili dışarıda resmedilen bir çocuğun, enkazdan çıkan bir elin, öfkeli ve ağzından sular akan bir adamın ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan farelerin yer aldığı görüldü. Karikatürde ağzından sular akarak resmedilen ve öfkeli olduğu anlaşılan adamın; kemikleri kapan fareleri kovaladığı, kadının ise adama "gün batımından önce olmaz" dediği an resmedildi.

Fransız gazeteden ırkçı karikatür tepkisi

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.

Kaynak: AA / Güncel

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