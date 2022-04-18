Fransa'da marketlerde sıvı yağ reyonları boşaldı

Fransa'da marketlerin neredeyse tamamında insanların evlerinde stok yapması nedeniyle sıvı yağ kalmadı.

Fransız basınındaki haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle halkın marketlerde ayçiçeği yağı dahil sıvı yağ bulamama korkusuyla evlerinde stok yaptığı vurgulandı.

Bu nedenle marketlerde sıvı yağ reyonlarının boşaldığı görüldü.

Market yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıvı yağ stoklarında herhangi bir sorunun bulunmadığını, reyonların sıvı yağlarla doldurulduğu gibi insanlar tarafından boşaltıldığını söyledi.

Marketler, bu sorunun önüne geçmek için sıvı yağ satışlarına kişi başı olarak sınırlandırma getirdi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 80'ini karşıladığı, Fransa'nın ise ayçiçeği yağı ihtiyacının 3'te 2'sini Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.

Tarım Bakanı Julien Denormandie'nin yakın çevresinden yapılan açıklamada, yeteri kadar stok olmasına rağmen insanların ihtiyacından fazlasını aldığı vurgulanarak, ülkede ayçiçeği yağı tedarikinde bir sorunun yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında 2020'deki ilk karantina uygulamasında buna benzer bir durumun yaşandığı ve insanların evlerinde tuvalet kağıdı stokladığı hatırlatıldı.