Haberler

ABD'nin Florida eyaletinde deniz üssü çalışanı köpek balığı saldırısında ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz üssü çalışanı, öğle arasında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz üssü çalışanı, köpek balığı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

ABC News'un haberine göre, yetkililer, Florida'da olası bir boğulma vakası ihbarı üzerine bölgeye acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Yetkililer, olay yerine ulaşan ekiplerin, bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığını tespit ettiğini belirtti.

Florida'daki deniz üssünde görevli bir kişinin, öğle arasında yüzmek için denize girdiği sırada saldırıya uğradığını aktaran yetkililer, söz konusu kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor