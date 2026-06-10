ABD'nin Florida eyaletinde deniz üssü çalışanı köpek balığı saldırısında ağır yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz üssü çalışanı, köpek balığı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

ABC News'un haberine göre, yetkililer, Florida'da olası bir boğulma vakası ihbarı üzerine bölgeye acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Yetkililer, olay yerine ulaşan ekiplerin, bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığını tespit ettiğini belirtti.

Florida'daki deniz üssünde görevli bir kişinin, öğle arasında yüzmek için denize girdiği sırada saldırıya uğradığını aktaran yetkililer, söz konusu kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.