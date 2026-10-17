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Florida'da 71 yaşındaki kişi yaklaşık 3,6 metrelik timsahın saldırısında öldü

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Florida'nın Winter Garden bölgesindeki gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki kişi, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısında hayatını kaybetti. Polis, timsahın kıyıdaki kişiyi suya çektiğini ve Apopka Gölü'nde timsah görülmesinin sıra dışı olmadığını belirtti.

ABD'nin Florida eyaletinde bir gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki kişi, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.

71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı.

Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.

Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.

Kaynak: AA
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