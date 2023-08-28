Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne operasyon: 39 gözaltı

KAĞITHANE'de uyuşturucu ihbarına giden polis memuru Hakan Telli, şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olmuş 1 polis ise yaralanmıştı. Olayın ardından, polise memurlarına ateş açan ve kamuoyunda Anucur grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı" dedi.

Kağıthane'de Cuma akşamı uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine, adresteki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı. Polis ve şüpheliler arasında çıkan çatışmada polise ateş açan şüphelilerden Diyar Anucur öldürülürken 3 şüpheli ise, yakalandı.

97 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından, olayı gerçekleştiren şüphelilerin dahil olduğu ve kamuoyunda Anucur grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Ekipler önceden belirledikleri 97 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 39 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 585 fişek, 1 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap ve 22 tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ŞEHİDİMİZ HAKAN TELLİ'NİN KANI YERE KALMADI"

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya açıkalamasında, "Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı. İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde, kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.