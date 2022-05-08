Filistinli sanatçılar, Gazze'de kumlarla bayraklı Filistin haritası yaparak Nekbe'yi andı

Filistinli sanatçılar, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yıl dönümünü anmak amacıyla İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sahilinde deniz kumlarından Filistin'in bayraklı haritasını yaptı.

Filistin Mülteci İşleri Dairesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Nekbe'nin yıl dönümünü anmak için deniz kumundan 15 metrelik Filistin haritası yapıldı.

Filistin bayrağı ve haritasının yanı sıra "Çifte standarda hayır. Filistin Nekbesi, zaman aşımı olmayan bir suçtur." ifadeleri yazıldı.

Etkinliğe katılan Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli, yaptığı konuşmada, sanatçıların yaptığı Filistin haritası ve Nekbe etkinliğiyle 1948'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının vurgulandığını kaydetti.

Gazze'nin dünyanın en büyük hapishanesi olduğunu söyleyen Huli, Filistin gençliğinin dönüş hakkını unutmayacağının altını çizerek Filistinlilerin başta Mescid-i Aksa olmak üzere tüm yüce değerlerine sahip çıkmaktan geri durmayacağını belirtti.

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

Nekbe'nin 74. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.