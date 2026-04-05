Filistinli kurumlardan "İsrail hapishanelerindeki 350 çocuğun koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı

Filistinli kurumlar, İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 350 Filistinli çocuğun derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" münasebetiyle Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Esirleri Destekleme ve İnsan Hakları Derneği (Ed-Damir) tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in çocuk tutuklulara yönelik uygulamalarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Söz konusu çocukların ağır hak ihlallerine maruz kaldığı ve derhal serbest bırakılmaları talep edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin çocukları genellikle gece baskınlarıyla, ani ve şiddetli şekilde gözaltına aldığı, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde tuttuğu ve bunun çocuklarda ciddi psikolojik travmalara yol açtığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve avukat veya aileleri olmadan uzun sorgulamalara maruz bırakıldığı belirtildi.

Özellikle İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına dikkat çekilen açıklamada, çocukların herhangi bir suçlama yöneltilmeden, gizli dosyalar gerekçe gösterilerek aylarca hatta yıllarca cezaevinde tutulduğu vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde halihazırda yaklaşık 350 Filistinli çocuğun bulunduğu, Gazze'ye 8 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan bu yana Batı Şeria'da 1700'den fazla çocuğun gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in uluslararası çağrılara ve insan hakları kuruluşlarının uyarılarına rağmen çocuklara yönelik gözaltı ve tutuklamalarını sürdürdüğü ve bu uygulamaların "sistematik baskı politikasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma "çocukların korunması ve serbest bırakılması için acil müdahale" çağrısında bulunuldu.