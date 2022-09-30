Filistinli iki genç, Gazze'deki kısıtlı imkanlarla olimpiyatlara uygun yay yapıyor

Filistin Atıcılık Federasyonu takımında yer alan Ahmed ez-Zehhar ile Vesim Nayif, yıllardır abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki kısıtlı imkanlarla olimpiyatlara uygun yay imal ediyor.

Filistin Atıcılık Federasyonu takımında yer alan Ahmed ez-Zehhar ile Vesim Nayif, yıllardır abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki kısıtlı imkanlarla olimpiyatlara uygun yay imal ediyor.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır ablukaya maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nde Filistinliler, pek çok alanda olduğu gibi sportif alanlarda da kısıtlı imkanlara sahip. Spor teçhizatının eksikliğinden muzdarip branşlardan biri de okçuluk. Bölgeye yay ve ok girişinin engellenmesi nedeniyle okçuluk Gazze Şeridi'nde nadiren yapılabiliyor.

Bu şartlar altında büyüyen ve okçuluk sporuyla ilgilenen Filistinli iki genç, kendi çabaları ve ilkel yöntemlerle yay üretmeye başladı.

Geçen yıl Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonuna üye olan Filistin Atıcılık Federasyonu takımında yer alan Filistinli gençler, müsabakalara katılan okçuların eğitimine de katkıda bulunuyor.

Ahmed ez-Zehhar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Olimpik bir spor olan okçuluğun, Gazze'de karşılaştığı ilk engel, güvenli ve belirlenmiş okçuluk kulüplerinin olmaması." dedi.

Halihazırda antrenman yaptıkları alanın bir akrabasına ait olduğunu aktaran Zehhar, bu alanı seçerken güvenlik standartlarını dikkate aldıklarını söyledi.

Zehhar, arkadaşı Nayif'le imkanlarını zorlayarak; sosyal paylaşım platformlarından ulaştıkları uzmanlarla iletişim kurup bu sporu öğrendiklerini aktardı.

Antrenmanlarla hala yeni beceriler kazandıklarını, birbirlerinin hatalarını düzelttiklerini; uygulamalar yaparak ve deneyimleyerek ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını anlatan Zehhar, geçen yıl Irak'ta düzenlenen okçuluk şampiyonasından da fazlasıyla istifade ettiklerini vurguladı.

Zehhar, spor otoritelerinin destek ve ilgi eksikliğinden yakınarak, sponsor olunmasının yerel oyuncuları Filistin'i temsilen dünya şampiyonalarına katılmaya teşvik edeceğini belirtti.

Okçuluk için gerekli malzemeler, İsrail ablukasına takılıyor

"İsrail ablukası, okçuluk için gerekli yayların ve yay yapımında kullanılan bazı malzemelerin bölgeye girişini engelliyor." diyen Zehhar, okçuluk sporuna ilgilerinin kişisel olarak aldıkları eğitimlerden sonra arttığını belirtti.

Zehhar, zamanla yay yapımında da uzmanlaştıklarını ve daha profesyonel şekilde olimpiyatlarda kullanılan yayları yaptıklarını ifade etti.

Vesim Nayif de yay yapımında kullanılmak üzere gerekli araçların bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail makamlarına başvuruda bulunduğunu, ödemeleri de yaptığını ancak İsrail tarafından bu talebinin reddedildiğini bildirdi.

Başarısız deneyimler karşısında yılmadan çabalarını sürdürdüler

Olimpiyatlarda kullanılan yayların yapım sürecinin karmaşık ve mühendislik gerektiren aşamalardan geçtiğini aktaran Nayif, okların genellikle bireysel değil de uygun ağırlık, ebat gibi bazı parametrelere göre fabrikalarda yapıldığını dolayısıyla üretim sürecinin biraz komplike olduğunu kaydetti.

Ölçülere uygun ve güçlü madenlerin hangisi olduğunu bulmak için denemeler yaptıklarını anlatan Nayif, pek çok kez sonucun başarısız olduğunu dile getirdi.

Uluslararası şirketlerin tasarımlarından ilham aldıklarını, yayın ilk tasarımını yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirdiklerini belirten Nayif, daha verimli olması açısından deneyimledikçe malzemelerde ve şeklinde değişikliklere gittiklerini, bazı bölümlerinde mekanik imalata gerek duyduklarını ifade etti.

Uluslararası turnuvalara katılım için destek sağlanmıyor

Sporcuların uluslararası turnuvalar için kendi masraflarını kendilerinin temin ettiklerini, şampiyonalara gelirlerine göre katılabildiklerini ifade eden Nayif, genellikle gelirlerinin de masrafları karşılayamadığını aktardı.

Nayif, Filistin'de okçuluğa desteğin olmamasının bu sporun gelişmesini ve olimpik yay imal süreci için gerekli fırsatları engelleyeceğini vurguladı.

İsrail'den uluslararası üyelik engeli

Filistin Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih el-Feyyumi ise İsrail işgalinin genel olarak spor sektörüne kısıtlamalar getirdiğini bildirdi.

Feyumi, "İsrail, yaklaşık 4 yıl Filistin'in Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonuna üye olmasını engelledi. Filistin Federasyonu, uzun yıllar başvuru ve yazışmalar yaparak sürdürdüğü çabanın ardından 2021'de üyelik alabildi." diye konuştu.

Filistin Federasyonunun, Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve diasporadakiler olmak üzere her yerdeki Filistinlileri temsil ettiğini kaydeden Feyumi, Filistin'deki olimpik okçuluk sporunun pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Feyumi, bunun Gazze'deki abluka, işgal altındaki topraklara gerekli teçhizatın girişinin engellenmesi gibi İsrail işgaliyle bağlantılı sebepler ile ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Ekonomik şartların etkisine işaret eden Feyumi, bu spor dalına ait ekipmanların külfetli olduğunu; antrenmanlar için özel ve güvenli kulüplere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Feyumi, bununla birlikte gerekli maddi imkan sağlansa da İsrail'in işgal altındaki topraklara malzemelerin girişini engelleyeceğini ifade etti.

Filistin Federasyonunun, gerekli malzemelerin girişi için Uluslararası Federasyonla koordinasyon içerisinde çalışmalara devam ettiğini belirten Feyumi, Filistinliler arasında okçuluk konusunda farkındalık oluşturacak bazı eğitim atölyeleri düzenledikleri bilgisini paylaştı.

Feyyumi, Federasyonunun yakın gelecekte Filistin okçuluk takımının performansını geliştirmeyi hedeflediğini, ayrıca uluslararası arenada rekabet edebilecek oyunculardan oluşan bir kadın takımı kurmayı da planladığını bildirdi.

Filistinli yetkili, milli takımın, Paris 2024 Olimpiyatlarındaki atıcılık branşına katılmak için hazırlandığını sözlerine ekledi.