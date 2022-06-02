Filistinli genç, mezar kazarak elde ettiği gelirle yüksek lisansını tamamladı - Haberler

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Filistinli genç, mezar kazarak elde ettiği gelirle yüksek lisansını tamamladı

AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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İsrail'in 15 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan 29 yaşındaki Mehdi Şaban, mezar kazarak elde ettiği gelirle yüksek lisansını tamamladı.

İsrail'in 15 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan 29 yaşındaki Mehdi Şaban, mezar kazarak elde ettiği gelirle yüksek lisansını tamamladı.

Abluka nedeniyle ekonomik olarak çok zor durumda olan Gazze'de, gençlerin en büyük sıkıntısı işsizlik.

Gazze'de yaşayan Mehdi Şaban ise imkansızlıklar ve zor koşullar karşısında pes etmeyerek okuma hayalini kısmen de olsa gerçekleştiren gençlerden.

Babasından öğrendiği mezar kazıcılık mesleğiyle geçimini sağlayan ve okul masraflarını karşılamaya çalışan Şaban, 4 yılın ardından geçen sene Arap Dili bölümünde yüksek lisansını tamamlamayı başardı.

Eğitim azmini ve çabalarını AA muhabirine anlatan Şaban, okul harcının ödeyemediği 770 dolarlık kısmı nedeniyle yüksek lisans diplomasını hala alamadığını ve halihazırda mezar kazarak bu parayı biriktirmesinin çok zor olduğunu söyledi.

AA / Montaser Alsawaf - Güncel

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