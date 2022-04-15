Filistinli çiftçi Ferine, Gazze Şeridi'nin zahter ihtiyacını sırtlamaya çalışıyor Açıklaması

Filistinli çiftçi İbrahim Ferine, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin en geniş zahter (yabani kekik) tarlasıyla bölgenin ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Filistin'in geleneksel yemek kültüründe önemli yer tutan zahter bitkisi, daha çok Batı Şeria'nın dağlık bölgelerinde yaygın görülüyor.

Ferine'nin üniversiteyi tamamladıktan sonra farklı işlerle meşgul olan çocuklarıyla ektiği tarla, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük zahter tarlası olarak biliniyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yer alan 70 dönümlük tarlasını zahter ekimine ayıran Ferine, ablukaya rağmen elde ettiği başarıyı AA muhabirini anlattı.

Ferine, Beyt Hanun'da 5 yıl önce bin metrekarelik alanla zahter ekimine başladığını belirterek, "İlk denemenin başarılı olmasının ardından 16 dönüm ektim. Daha sonra Gazze Şeridi'nin ihtiyaçları karşılama çabaları doğrultusunda 70 dönümlük zahter tarlasıyla yola devam ettik ve tanınmaya başladık." dedi.

Filistinli çiftçinin çocuklarından ziraat mühendisliği fakültesi mezunu Hasan Ferine de işinin yanında babasının tarımcılık çalışmalarını takip ediyor.

"Bizler, zahter ekiminde uluslararası standartlardan ödün vermedik. Bu nedenle beklediğimiz başarıyı elde etmiş durumdayız." diyen Ferine, Filistin halkı arasında kekik tüketiminin çok yaygın olduğunun altını çizdi.

Filistin geleneksel kültüründe yer alan bir bitki

İbrahim Ferine, zahter bitkisinin hem birçok yemekte hem de ilaç ve kozmetik sektöründe kullanıldığına işaret etti.

Gazze Şeridi'nin zahter ihtiyacını sırtlamaya çalışan Ferine, "Bir mevsimde her dönümden 200 kilogram kullanılmaya hazır kurutulmuş zahter elde ediliyor. Gazze Şeridi'nde de kurutulmuş zahterin bir kilogramı 8 ABD dolarından satılıyor." bilgisini verdi.

Tarım alanını genişleterek Gazze Şeridi'nin iç piyasasının ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Ferine, "Bugün İsrail'in çalmak ve kendine mal etmek için uğraştığı bu bitkiyi Gazze'de böyle bir bölgede bulmak, onun Filistin'e ait olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ferine, zahterin Gazze halkı tarafından yeşil sebze ya da kuru yaprak olarak tüketildiğini ayrıca diğer baharatlarla öğütülerek kahvaltıya hazır hale getirildiğini ve Menakiş isimli pide yapımında kullanıldığını ifade etti.

Filistinli çiftçi, arazide günde yaklaşık 30 işçi çalıştığını ancak bazen ürünlerin satılmaması nedeniyle bazılarını işten çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Zorluklar ve umutlar

Projelerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun Gazze Şeridi pazarlarında ithal kekiğin, yerel üretim maliyetinden daha ucuz bir fiyata gelmesi olduğunu kaydeden Ferine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet ve özel kuruluşların ithalat miktarını azaltarak bize destek vereceğini, böylece projeyi geliştirmemize ve istihdamı artırmamıza ve gelecekte ihracat yapmayı düşünmemize yardımcı olacak daha iyi bir kar marjı elde etmeyi umuyoruz."

Ferine, İsrail ablukasından kaynaklanan tarımda kullanılan suyun tuzluluğu, bazı gübre ve tarım ekipmanlarının eksikliği gibi sorunların da bulunduğuna dikkati çekti.

Filistinli çiftçi, "Gazze Şeridi'ndeki zahter kalitesi mükemmel ve uluslararası pazarlarda rekabet etme kabiliyetine sahip. Bu da Batı Şeria'nın üstün kalitesiyle bilinen dağlık şehirlerinden gelen fidelerden kaynaklanıyor." dedi.