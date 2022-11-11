Filistin Lideri Yaser Arafat Ölümünün 18'inci Yılında Anıldı Güncel Haberler GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin lideri Yaser Arafat'ı ölümünün 18'inci yıl dönümünde anmak için Gazze'de düzenlenen mitinge katılan Filistinliler, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin lideri Yaser Arafat'ı ölümünün 18'inci yıl dönümünde anmak için Gazze'de düzenlenen mitinge katılan Filistinliler, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yaser Arafat Filistin Gazze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Filistin Lideri Yaser Arafat Ölümünün 18'inci Yılında Anıldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.