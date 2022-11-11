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Filistin Lideri Yaser Arafat Ölümünün 18'inci Yılında Anıldı

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Filistin Lideri Yaser Arafat Ölümünün 18'inci Yılında Anıldı

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin lideri Yaser Arafat'ı ölümünün 18'inci yıl dönümünde anmak için Gazze'de düzenlenen mitinge katılan Filistinliler, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin lideri Yaser Arafat'ı ölümünün 18'inci yıl dönümünde anmak için Gazze'de düzenlenen mitinge katılan Filistinliler, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yaser Arafat Filistin Gazze Güncel Haberler

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