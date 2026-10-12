Filistin Esirler Cemiyeti, Tavil'in idari tutukluluğunun 4 ay uzatıldığını duyurdu

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 50 gündür hücre hapsinde tutulan Filistinli gazeteci Büşra Tavil'in idari tutukluluk süresini 4 ay daha uzattığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki gazeteci Tavil'in son durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in hiçbir gerekçe göstermeden Filistinli gazetecinin idari tutukluluk süresini 4 ay daha uzattığı belirtildi.

Yaklaşık 50 gündür hücre hapsinde tutulan Tavil'in bu süreçte darp ve kötü muameleye maruz kaldığı kaydedildi.

Tavil'in halihazırda ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde bulunan Ohalei Oz Hapishanesinde hücre hapsinde tutulduğu, geçtiğimiz dönemde de farklı hapishaneler ve hücre hapsi bölümleri arasında sürekli nakledildiği ifade edildi.

Sürekli hapishane değiştirmesi nedeniyle hukuki ekiplerin ziyaretlerde karşılaştığı zorluklara rağmen, Tavil'in hücre hapsinin sona erdirilmesi ve serbest bırakılması için çabaların sürdüğü aktarıldı.

Filistinli gazeteci Büşra Tavil'in İsrail hapishanelerinde uzun süre idari tutuklu olarak alıkonulan Cemal Tavil'in kızı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, 5 Ekim'de El-Bire kentinde gözaltına alınan Filistinli kadın esir Semer Hamad hakkında 4 aylık idari tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte, İsrail hapishanelerindeki 87 kadın esirden idari tutuklu olanların sayısının 21'e yükseldiği bilgisi verildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Tavil'in hücre hapsine son verilmesi, korunması, serbest bırakılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın esirlere yönelik ihlallerin takip edilmesi için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA