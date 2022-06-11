Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele veriyor - Haberler

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele veriyor
AA - Dante Dennis V. Diosina Jr - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Caloocan'daki mezarlık çalışanları, uyuşturucu savaşı kurbanının kalıntılarını kazdı.
Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Caloocan'daki mezarlık çalışanları, uyuşturucu savaşı kurbanının kalıntılarını kazdı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler'de uyuşturucuyla karşı güçlü bir kampanya yürütüyor.
AA / Dante Dennis V. Diosina Jr - Güncel