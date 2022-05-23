Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü

AA - Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü

Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Sahil güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Polillo Adası'ndan hareket eden içinde 134 kişi bulunan feribotta, Quezon eyaletindeki Real Limanı'na yaklaşırken yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralanan 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Feribottaki diğer kişilerin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, yangının söndürüldüğünü belirtti.

AA / Emel Öz - Güncel

Sahil Güvenlik, Filipinler, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title