Üye Girişi
Haberler

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı. Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı. Dumanlı'nın anlattıkları ise alay konusu oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı gözünü kırpmadan katlettiren FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.

BAKAN FİDAN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Gülen'in ölüm haberini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da doğruladı. Bakan Fidan "İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ FİRARİSİNDEN ALAY KONUSU OLAN SÖZLER

FETÖ firari Ekrem Dumanlı ise yayınladığı video ile adeta alay konusu oldu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlatan Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Güncel Terör

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500

Yorumlar (8)

GAGS:

nereye oturmuş nereye?? azrailin dikine puhahahaha.. :D

50
4
yanıtYanıtla
Turan Şahin:

vatanını milletini bayrağını düşünmeyen alçak hainler siz müslüman olsanız neye yarar,mazlumların hakkını yediniz,hırsızsınız hepiniz,

36
1
yanıtYanıtla
slim shady:

AAAaaa öleceği haber verilmemiş mi! normalde böylelerine önceden haber verilir. erememiş demekki... tarikat,cemaat vs. uzak durun bunlardan...Her koyun kendi bacağından asılır!

26
4
yanıtYanıtla
VAHİM:

Bence o yiyeceği kazığı rahat almak için ayağa kalkmak istemiştir. sen olayı tamamen yanlış anlamışsın dayı.

22
2
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

40 yil salya sumuk koyunlari guttu.

8
1
yanıtYanıtla
Kenan Bey:

Ateşin bol olsun.

5
0
yanıtYanıtla
Gürsel:

Bu alçak ve hainin ve bu hainlerin haberi ve reklamı bile yapılmasın Bir de utanmadan dik duracakmış herkesin dik durmasını istemiş dik duruyorsanız gelin Türkiye'ye dik Durun bakayım nasıl duruyorsunuz

1
0
yanıtYanıtla
Selanikli vedat:

Aynen sağlam oturmuş kimin kucağına oturdu ise nefesi kesilmiş

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile neden görüştü? Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli? Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.