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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de hayatını kaybettikten sonra Kuzey New Jersey'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Gülen, Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde defnedilecek.

(ANKARA) - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Kuzey New Jersey'deki küçük bir stadyumda cenaze töreni düzenlendi. FETÖ elebaşı, Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde defnedilecek.

FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen pazar günü ABD'de hayatını kaybetmişti. 80 yaşında vefat eden Gülen için bugün yoğun polis koruması altında, Kuzey New Jersey'deki küçük bir stadyumda cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Gülen, Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde, çeyrek asır boyunca yaşadığı çiftlik evinin arazisine gömülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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