FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, bir Yunan televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM'de yaptığı konuşma üzerinden hedef aldı. Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını ve Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade eden Kanter, "Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.

"ERDOĞAN GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan medyasından Alpha TV'ye yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını söyleyerek Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

"BENİM TÜRKİYE'MDE DEMOKRASİ YOK"

Açıklamalarında Kanter, "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı" dedi.