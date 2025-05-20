Fethiye'de Tabancayla Vurulan Genç İçin 4 Arkadaşı Gözaltında

Fethiye'de Tabancayla Vurulan Genç İçin 4 Arkadaşı Gözaltında
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İbrahim Solak'ın evinde tabancayla vurularak öldürülmesi ile ilgili olarak 4 arkadaşı gözaltına alındı. Olayın ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak'ın (25), evinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 arkadaşı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, motosiklet tamircisi olan ve bir süre önce otellerde çalışmak için Denizli'den ilçeye geldiği öğrenilen İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü şüphelilerin eve bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin Solak'ın arkadaşları Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğunu belirledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldukları tespit edilen 4 şüpheli Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin halen devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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