Fethiye'de motosiklet kazasında genç kurye hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Hasan Arslan (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. M.C.A.'nın kullandığı 42 AGG 725 plakalı otomobil ile Hasan Arslan yönetimindeki 45 HE 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kurye Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesinin yarın toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.