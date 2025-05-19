Genç evinde ölü bulundu, sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında

Genç evinde ölü bulundu, sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında
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Genç evinde ölü bulundu, sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında
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Muğla'da 25 yaşındaki genç evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis olay günü 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak eve girdiğini belirledi. Öldürülen genin sevgilisinin arkadaşı olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde dün gece saatlerinde vahşet yaşandı. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın (25) evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç evinde ölü bulundu, sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Genç evinde ölü bulundu, sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Genç evinde ölü bulundu, sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında

SEVGİLİSİNİN 3 ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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