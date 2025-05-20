Fethiye'de Cinayet Şüphesi: 3 Tutuklama

Fethiye'de Cinayet Şüphesi: 3 Tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sefer Kocaaslan, Murat Kara ve Rabia Güçlü tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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