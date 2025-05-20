Fethiye'de Cinayet Şüphesi: 3 Tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sefer Kocaaslan, Murat Kara ve Rabia Güçlü tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel