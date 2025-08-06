Fethiye'de 7 Metreden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de 7 Metreden Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Muhammet Ali Yavaş, 7 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 7 metre yükseklikten dere yatağına düşen Muhammet Ali Yavaş (25), hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kesikkapı Mahallesi 133 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen ve karıştığı bir trafik kazası nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Muhammet Ali Yavaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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