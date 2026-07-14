Fethiye açıklarında ticari gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari bir gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen