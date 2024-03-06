Ferizli Kaymakamlığı SODAM'da Kadın Kursiyerlerin El İşi Ürünleri Sergilendi

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadın kursiyerlerce hazırlanan el işi ürünler, Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde sergilendi.

Sergi açılışında konuşan Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, kadın kursiyerlerin uzman eğitmenler eşliğinde yaptığı el sanatı ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını belirterek, desteklerinin süreceğini kaydetti.

Daha sonra serginin açılışını gerçekleştiren Balcı, çanta, tablo ve anahtarlık gibi el emeği ürünleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, Ferizli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Çaylak, Serdivan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erhan Kantere de açılışa katıldı.

Ürün satışının da yapıldığı sergi, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.