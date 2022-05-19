Feke'de dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

Feke'de dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi
Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.
ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle bahçeler beyaza büründü, ağaçlardaki meyveler döküldü. Ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılacağı kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel