Feke'de dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

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Feke'de dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Feke'de dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle bahçeler beyaza büründü, ağaçlardaki meyveler döküldü. Ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılacağı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Tarım, Güncel, Haberler

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