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Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme

Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme
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Ayvansaray Mahallesi'nde yer alan ve kullanılmayan bir bina, deprem nedeniyle kısmen çöktü. Olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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