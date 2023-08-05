Fatih'te kıraathanede silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
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Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi'ndeki kıraathanede hesap ödeme meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli, çevredeki bir binaya sığındı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Fatih'te kıraathanede hesap ödeme meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi'ndeki kıraathanede iki kişi arasında hesap ödeme yüzünden tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli, çevredeki bir binaya sığındı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının yakınları, şüphelinin sığındığı binanın önünde toplandı.
Kalabalık grup polis tarafından dağıtılırken, şüpheli gözaltına alındı.