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Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu

AA - Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel
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Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu

Fatih'te bir iş merkezinin kullanılmayan asansöründe erkek cesedi bulundu.

Fatih'te bir iş merkezinin kullanılmayan asansöründe erkek cesedi bulundu.

Unkapanı Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinde çalışan bir kişi, kullanılmayan asansörden kötü koku fark etmesi üzerine asansörün kapısını açtı.

Burada bir erkek cesedi gören kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemenin ardından üzerinden kimliğini yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin cesedi, Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Sıddık Metin, koku almaları üzerine arkadaşlarıyla aşağı indiklerini belirterek, "Çürümüş bir el fark ettik. Ondan sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, gereken işlemler yapıldı. En üst katta tinerciler kalıyordu. Büyük ihtimalle onlardan biridir." dedi.

Asansörün kullanılmadığını belirten Metin, "Kapısına kadar söküp götürmüşlerdi. En üst kat zaten boş. Defalarca yandı orası. Hala yanık izleri var." ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel

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