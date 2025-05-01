Fatih'te Gecekonduda Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Fatih'te tek katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayvansaray Mahallesi Hamamcı Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki gecekonduya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı gecekondu kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binada ise hasar oluştu.