Fatih Ayvansaray'da iki katlı binadaki yangında yalnız yaşayan 1 kişi öldü

Fatih Ayvansaray'da iki katlı binadaki yangında yalnız yaşayan 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Ayvansaray'da iki katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Binada yaşayanlar dışarı çıkarken, itfaiyenin söndürdüğü yangında yalnız yaşadığı belirlenen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fatih'te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler tarafından yapılan kontrolde, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç L'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, yangın sırasında yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.