Fas'ta çok katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Güncelleme:
Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, 5 kişi yaralandı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fes kentinin Ayn Nakabi bölgesindeki Cennan Cerundi Mahallesi'nde dün çöken binadaki can kaybı arttı.

Dün binanın çökmesi sonucu 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
