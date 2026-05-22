Fas'ta çok katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, 5 kişi yaralandı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fes kentinin Ayn Nakabi bölgesindeki Cennan Cerundi Mahallesi'nde dün çöken binadaki can kaybı arttı.
Çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıkarken, 5 kişi de yaralandı. Binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının da tamamlandığı aktarıldı.
Dün binanın çökmesi sonucu 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
Kaynak: AA / Khalid Mejdoub