Fao Genel Direktörü: Ormanlar Küresel Zorlukların Üstesinden Gelebilir

SEUL, 3 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, ormanların gıda güvenliği, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel zorlukların üstesinden gelebileceğini söyledi. Qu, Pazartesi günü Seul'de düzenlenen 15. Dünya Ormancılık Kongresi'nin açılış konuşmasında, ormanlar ve ağaçların maliyet etkin ve eşitlikçi çözümler sunduğunu ve birçok küresel tehditle başa çıkılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Qu; yeşil, sağlıklı ve dirençli bir gelecek inşa etmek için tüm dünyanın, ormansızlaştırmaya son vererek önemli düzeyde sera gazı emisyonunu önlemesi gerektiğini dile getirdi. Dünyanın, sürdürülebilir tarıma yönelik ekosistem hizmetlerinin kilit önemdeki sağlayıcısı olan karasal biyoçeşitliliğin yarısından fazlasını koruyabileceğini vurgulayan FAO Genel Direktörü, karbondioksidi maliyet etkin şekilde gidermek için ülkelerin bozunmaya uğramış arazileri ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma yoluyla eski haline getirmesi ve tarımsal ormancılığı genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut ormanların sürdürülebilir kullanımı ve yeşil bir değer zincirinin inşasının, gelecekte daha fazla yenilenebilir malzemelere duyulacak ihtiyacı karşılamaya yardımcı olacağını söyleyen Qu, inşaatlarda sürdürülebilir kereste kullanımını örnek verdi. Qu, "Birbirleriyle bağlantılı orman tabanlı bu üç yola yatırımı büyük oranda artırmalıyız" diye konuştu. Qu, yeni yatırımların iklim finansmanı, yeşil toparlanma programları ve özel yatırım desteği gibi alanlarda da yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel