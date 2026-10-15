Eyüpsultan Pirinççi'de sel suları ev ve iş yerini bastı, yolda çökme oluştu

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Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası mahalleden geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle su seviyesi kısa sürede mahalle içine kadar yükseldi. Ev ve iş yerini su bastı, yol çöktü.

Pirinççi Mahallesi ile Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve yoğun olarak kullanılan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağış ve sel suları nedeniyle çökme oluştu. Çökme sonrası yolda ulaşım aksadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin mahalledeki tahliye ve yol çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı