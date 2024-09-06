Üye Girişi
Haberler

Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden: 'Timur Cihantimur'un avukatlarının sunduğu rapor mahkemede bağlayıcı değil'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, Timur Cihantimur'un avukatlarının sunduğu raporun mahkemede bağlayıcı olmadığını belirtti. Daha önce sunulan bilirkişi raporları ve adli tıp raporlarına göre Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu açıkça ifade ediliyor.

Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, " Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, adliye önünde basın mensuplarına, soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erden, "Karşı taraf, Eylem Tok dosyasında, Bülent Cihantimur'un, Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu özel raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor." diye konuştu.

Daha önce sunulan birkaç rapor olduğunu belirten Erden, şunları kaydetti:

"Bunlar mühendislerin sunduğu raporlar. Bu raporlar da yine aynı şekilde aracın 170-180 kilometre hız yaptığını ve azami hız sınırı olan 30 kilometre sınırını aştığını, bundan dolayı da yine kusurlu bulduğunu çok net şekilde ifade ediyor savcılığın vermiş olduğu bilirkişi raporlarında. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok, adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış, kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor."

Olay

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemesinin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

Mahkemeye 18 Haziran'da ayrı saatlerde çıkarılan anne ile oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Cihantimur'un avukatları, "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan ikinci duruşmada hakim bunu reddetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Timur Cihantimur Eyüpsultan Adli Tıp istanbul Güncel trafik

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü

Dursun Ataş istifa etti, Meclis'te sandalye sayısı değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İstifa Mı Etti? ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman? Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi?
title