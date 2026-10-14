Eyüpsultan'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz'daki yolları göle çevirdi

Eyüpsultan'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz'daki yolları göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da etkili oldu ve Göktürk ile Kemerburgaz'da yolları su altında bıraktı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler yaşadıkları zor anları cep telefonuyla kaydederken göle dönen Kemerburgaz yolu dronla havadan görüntülendi.
EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanak nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su bastı. Göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yollar su altında kaldı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler yaşadıkları zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sağanak sonrası göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı