Eyüpsultan'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz'daki yolları göle çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanak nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su bastı. Göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yollar su altında kaldı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler yaşadıkları zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sağanak sonrası göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı