Evleri Yanan Vatandaşlar Yurtlara Yerleştirildi

EVLERİ YANAN VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Bornova Belediyesi, orman yangınında evleri etkilenen vatandaşları öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, yaralı olarak kurtarılan hayvanları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye aldı.

BAŞKAN EKŞİ: GECE DE OLSA NÖBETTE OLACAĞIZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Eşki, "Tek düşüncemiz can ve mal kaybı yaşanmadan yangının bir an önce söndürülmesi. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Tüm ekiplerimiz alanda. Evleri yangından etkilenen yurttaşlarımızı yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Ambulanslarımız yangın bölgesinde" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hayvanların tahliyesi için canla başla çalıştığını söyleyen Eşki, "Yaralı olarak kurtarılan keçi, koyun gibi çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarını Can Dostları Yerleşkemizde tedaviye aldık. Yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünüyoruz ama soğutma çalışmaları bitene dek gece de olsa nöbette olacağız" diye konuştu.