Evden hırsızlık kamerada

ANKARA'da Tuğba-Burak Şensesli çiftinin evine giren kimliği belirsiz 3 kadın, 2 bilezik, 1 çocuk kolyesi, 4 çeyrek altın, 1 telefon, 2 bin 500 TL para olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Haziran günü akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba Şensesli, oğluyla beraber eşi Burak Şensesli'ye Babalar Günü hediyesi almak için dışarı çıktı. Binaya giren kimliği belirsiz 3 kadın, 3'üncü katta bulunan Şensesli ailesinin kapı kilidini kırdı. İçeri giren kadınlar, Şensesli ailesine ait 2 bilezik, 1 çocuk kolyesi, 4 çeyrek altın, 1 telefon, 2 bin 500 TL nakit para olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, apartman ve çocuk odasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olaya karışan 3 kişiyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Şensesli, 50 bin TL kayıplarının olduğunu belirterek, "Kişileri tanımıyoruz. Şikayetçi olduk, peşindeyiz. Ev sigortalıydı. Sigorta şirketi de olayın araştırmasını yapıyor. Daha önce başımıza böyle bir olay gelmedi. 10-15 dakika evin içerisinde 3 kadın geziniyordu. Başka insanların canı yanmasın. Tek tesellimiz evde çocuk ve hanım yoktu. Evde karşılaşsalardı belki daha farklı şeyler gerçekleşebilirdi. Çünkü sokakta markete uğrayıp geliyor. Eğer oraya uğramamış olsa direk evde karşılaşacaktı. Belki eşim ve çocuğuma zarar verirlerdi. Maddi açıdan kaybımız var" diye konuştu.