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Eskişehir Tepebaşı'nda parkta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, zanlı yakalandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Hoşnudiye Mahallesi'ndeki parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kalbi duran yaralı, ambulansta müdahaleyle hayata döndürülerek Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı; kaçan zanlı polisçe yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta bulunan parkta çıkan kavgada, S.S. (46) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalbi duran S.S, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı M.D. (32) ise polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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