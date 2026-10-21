Eskişehir merkezli yasadışı bahis operasyonunda 101 şüpheliden 78'i tutuklandı

Eskişehir merkezli yasadışı bahis operasyonunda 101 şüpheliden 78'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i tutuklandı. Şüphelilerden 21'i adli kontrol kararıyla, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.
78 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol kararıyla, 2'si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı