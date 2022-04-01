- Eskişehir'de üretilen yeşillikler İstanbul piyasasına sevk ediliyor

Sarıcakaya'da yüklenen tırlar roka, maydanoz ve tere gibi yeşillikleri İstanbul halkının sofrasına ulaştırıyor

ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki sebze halinden İstanbul'a gönderilen yeşilliklerin üretiminde ve nakliyatındaki masraflardan bahseden halci Ali Kahya, "Şu an için çiftçinin beklentisi, tarladaki domatesin ve salatanın 4-5 lira arasında bir rakam olmasıdır" dedi.

Sarıcakaya Belediyesi Yaş Sebze Meyve Alım Satım Hali'nden başta İstanbul olmak üzere tüm ülkeye yeşillikler gönderiliyor. Son dönemlerde masrafların artmasının, mazot ve gübre fiyatlarına yansıdığından bahseden hal esnafı, pazarlarda satılan yeşilliklerin fiyatlarını değerlendirdiler. Üretim ve nakliyatlardaki masrafların fiyatlara etkisinden bahseden halci Ali Kahya, satışlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Roka, maydanoz ve terenin demeti, 1,5 ile 2 lira civarında" dedi.

"Herkes 1'er lira ekleyecektir ve 8-10 lira olmasını normal görüyoruz"

Sarıcakaya'dan İstanbul'a gönderdikleri ürünler de mazot fiyatlarını da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Kahya, bir kasayı 40 liradan gönderdikleri ve kasanın içerisindeki 16 adet maydanozun toptan fiyatının 2,5 liradan satıldığını belirterek, durumu şu şöyle özetledi:

"Yazın burada domates, salata ve patlıcan gibi sebze çeşitleri yetişiyor. Fide ve gübre fiyatları bu yıl biraz yüksek. Şu an için çiftçinin beklentisi, tarladaki domatesin ve salatanın 4-5 lira arasında bir rakam olmasıdır. Pazarlara giderseniz, fiyatlar daha makul, Şimdi buradaki fiyatının 5 lira olduğunu düşündüğümüzde, önce İstanbul'a sonra da oradaki halcilerden pazarcılara ulaşacak. Yani bir kere el değiştirdiğinde, herkes 1'er lira ekleyecektir ve 8-10 lira olmasını normal görüyoruz."

"Buradaki fiyatlar gayet makul ve elimizden geldiğince fiyatlara yansıtmıyoruz"

Genellikle roka ve maydanoz gibi yeşillikler üzerine çalıştıklarını anlatan çiftçi Cemil Saraçoğlu, fiyatların durumunu değerlendirerek, mazot ve gübreden dolayı maliyetlerin yükseldiğini ifade etti. Sarıcakaya'daki halciler olarak ürünleri ucuz fiyattan gönderdiklerini aktaran Saraçoğlu, "Buradaki fiyatlar gayet makul ve elimizden geldiğince fiyatlara yansıtmıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.