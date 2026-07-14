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Eskişehir'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Eskişehir'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şehir içi toplu ulaşım minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şehir içi toplu ulaşımda kullanılan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

S.G. (33) idaresindeki 26 AFS 483 plakalı otomobil, Çankaya Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'ndan Baştürk Sokak'a döndüğü sırada O.E. (52) yönetimindeki 26 D 0113 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, minibüs kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan B.A, Y.A, N.Ö, Ö.Ö, A.Ö. ve U.D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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