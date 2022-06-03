Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin, evinde ve deposunda sakladığı bandrolsüz, hologramsız tarımsal kökenli etil alkol ile kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliye ait ev ve depoda yapılan aramalarda 65 litre bandrolsüz, hologramsız ve faturasız etil alkol, 2,5 litre sahte viski, 2 litre sahte rakı, 33 tüp anason kiti, 10 tüp viski kiti ve bir şişe sahte votka ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.