Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin, evinde ve deposunda sakladığı bandrolsüz, hologramsız tarımsal kökenli etil alkol ile kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliye ait ev ve depoda yapılan aramalarda 65 litre bandrolsüz, hologramsız ve faturasız etil alkol, 2,5 litre sahte viski, 2 litre sahte rakı, 33 tüp anason kiti, 10 tüp viski kiti ve bir şişe sahte votka ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Hisarcık Alpu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title