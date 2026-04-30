Eskişehir'de eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence mekanının alt katında çıkan yangın söndürüldü.

Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki bir eğlence mekanının alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede fark edilen yangın, işletmede paniğe neden olurken müşteriler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.